شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأحذية: انخفاض أسعار الشنط المدرسية عن العام الماضى وتبدأ من 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الشنط والحقائب المدرسية أسعارها مناسبة جدا، موضحا أن الأسعار شهدت انخفاضا عن العام الماضى تخطت الـ15%، وذلك لعدة أسباب منها انخفاض سعر الدولار وكثرة الانتاج .

وأضاف يحيي فى تصريح لليوم السابع أن الحقائب والشنط المحلية الصنع أسعارها فى الأسواق تبدأ من 50 جنيها وتصل بحد أقصى 400 جنيه وهى أجود الأنواع ، موضحا أن أغلب الأسر ستجد ما يناسبها من الانتاج المحلى .

والجدير بالذكر أن وزارة التموين أعلنت عن معرض أهلا مدارس بداية من شهر سبتمبر وأعلنت شعبة الأحذية والجلود أنها ستشارك فى المعرض وسيكون هناك تخفيضات ونسب خصم الى 50 %، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات سيكون 30 %، مؤكدا أنها نسبة جيدة وستخدم المواطنين .

Advertisements