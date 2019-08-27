بمناسبة قمة التيكاد: تعرف على حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى وفد مصر فى مؤتمر طوكيو الدولى السابع حول التنمية الأفريقية «التيكاد 7» بهذه المناسبة تعرف على حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر وحجم التبادل التجارى: ‏‫١- تبلغ الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر حاليًا 880 مليون دولار. Advertisements ٢- تعمل 106 شركات يابانية في مصر فى مختلف القطاعات أبرزها الصناعات الهندسية. ٣ - ارتفعت الاستثمارات اليابانية بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017. ٤- يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان 1.5 مليار دولار العام الماضى.

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