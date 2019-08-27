شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم.. استمرار تراجع البلطى والبورى يبدأ من 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27 -8-2019، استقرارا فى جميع الأصناف، مع استمرار تراجع أسعار السمك البورى والبلطى 1 وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة. وتراجعت أسعار البلطى 1 لتتراوح بين 22-26 جنيها للكيلو فيما استقر سعر البلطي الأسواني بين 15- 35 جنيها وجاءت أسعار البورى بين25 - 44 جنيها والمكرونة السويسى بين 50- 64 جنيها والبربون بين 30- 40 جنيها والقشر بين 40-60 جنيها للكيلو. فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 360 فيما سجلت الكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.

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