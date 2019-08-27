شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاتورة التليفون الارضى

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE منذ الشهر الماضى، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضي، الربع سنوية، لشهر يوليو 2019، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو يتم سدادها بدءا من 15/7 ولمدة شهر حتى 14/8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر حتى 14/9 ثم من يوم 15/9 يتم تحميل غرامه تأخير وقطع الحرارة عن الخط وإرسال واستقبال وفقا لما أكده مسئول بالشركة لليوم السابع.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الانترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة حيث يقترب حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى لنحو 9 مليون عميل وهى أكبر زيادة للخدمة منذ سنوات حيث تعمل الشركة المصرية للاتصالات المستحوذ الاكبر على عدد المشتركين بالسوق على النسبة الأكبر من العملاء.

وخلال السطور التالية يقدم ”الخليج 365” طرق سداد فاتورة التليفون الأرضى سواء بالدفع الكاش او الإلكترونى:

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تتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

والى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم ايضا خدمات الشوق الارضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة اشهرو يتم سداد فواتير التليفون الارضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.