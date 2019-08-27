شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة بغرفة القاهرة التجارية: تخفيض سعر الفائدة ينعش الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين.

وقال عضو شعبة الأدوات المنزلية شريف عبد المنعم - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار خفض الفائدة جيد جدا، لأن له مردودا إيجابيا على الأسواق وينعش حركة المبيعات، وينعكس على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات المنتجة سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يساعد أصحاب المشروعات على التوجه للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض؛ ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب، موضحا أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي مع بداية عام 2020.