شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 17557 نقطة.

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كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1432 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.