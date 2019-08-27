شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر يوقعان بروتوكولا لميكنة المدفوعات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر بروتوكول تعاون يهدف إلى مسكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة وقام بالتوقيع محمد الأتربى رئيس بنك مصر وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص. يأتى البروتوكول فى إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالى، بالإضافة إلى سعى الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير. Advertisements ‎ويهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمتمثلة فى المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.

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