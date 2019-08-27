شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نرصد انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور بأكثر من 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الخضروات في سوق الجملة بالعبور انخفاضا فى أسعار معظم الأصناف بمختلف الدرجات حيث شهدت انخفاضا عن العام الماضي في نفس التوقيت ما يزيد عن 30% في معظم الأصناف.

وتراوحت أسعار معظم الأصناف داخل السوق أقل من 10 جنيهات باستثناء عدد قليل من الأصناف منها الفاصوليا التي وصلت إلى 25 جنيها والتي ستنخفض خلال أسبوعين من الآن حسب رأي التجار والبامية التي وصلت إلى 17 جنيها.

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وعن هامش الربح المقبول لتجار التجزئة كشف أحد تجار الخضار عن هامش الربح في البامية َوالذى يتراوح بين جنيه و2 جنيه.