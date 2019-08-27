شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: نظام تداول القطن الجديد حقق نجاحًا كبيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة قطاع الاعمال العام أن نظام تداول القطن الجديد الذى تم تطبيقه مطلع الاسبوع الجارى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف من خلال 17 مركز استلام حقق نجاحا كبيرا فيما يتعلق بآليات التطبيق سواء استلام القطن أو بيعها وفق السعر العالمى للقطن.

وقال مسئول بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" إن النظام أثبت نجاحه بداية من نظافة القطن نتيجة استلامه فى أكياس من "الجوت" غير الملوث، وحتى إرساله إلى المحالج مرورا باستلامه فى مراكز الاستلام التى تشرف عليها شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

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وأوضح إنه يتم البيع بفتح السعر وفق السعر العالمى، بما يضمن أولا عدم سلب حق المزارع فى قيمة القطن، وثانيا عدم خسارة الشركات التى تشترى لأنها تشترى وفق السعر العالمى، لافتا لأنه من المتوقع تطبيق النظام العام المقبل فى بقية محافظات الجمهورية.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا).