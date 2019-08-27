شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات والبتلو والضأن من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محلات الجزارة العمل بصورة تدريجية للعمل عقب انتهاء موسم عيد الأضحى وشهدت الأسعار اليوم الثلاثاء 27-8-2019 استقرارا مقارنة بالأسعار التى سبقت عيد الأضحى. وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 – 145 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو والضان بين 120 – 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدى بين 90 – 130 جنيها للكيلو. بينما تباع اللحوم السودانية والصومالية داخل منافذ التوزيع التابعة للدولة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث تراوح سعر كيلو اللحوم بين 85 – 95 جنيها للكيلو.

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