شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والكيلو من المزرعة 20 جنيها .. والبيض 35.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27 -8-2019 استقرارا، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيه للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر، موضحا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 40-42 جنيها.

Advertisements

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن أسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيها بينما تباع في الأسواق للمستهلك بين 24-25 جنيها، وأن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 27-28 جنيها للكيلو وذلك من المزرعة في حين تباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو.