الحرف اليدوية: مذكرة للكهرباء لتضرر 600 ورشة سجاد يدوى من الانقطاع المتكرر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر نظرا لتضرر نحو 600 ورشة تعمل بالسجاد بساقية ابو شعرة بمحافظة المنوفية من الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وقال مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، فى بيان له إن عملية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر فى اليوم الواحد يؤثر على العملية الإنتاجية لورش ساقية ابو شعرة، لافتا إلى أن القرية تتضمن 80٪ من صناعة السجاد اليدوى فى مصر.
وقال عمران، إن القرية تعاني خلال الفترة الحالية بانقطاع دائم في الكهرباء وهو ما يؤثر سلبا في آلية العمل والالتزام بالتعاقدات الخاصة بالمصنعين بالقرية.
وناشد عمران فى بيان للغرفة اليوم وزارة الكهرباء بضرورة اتخاذ الاحتياطات الأزمة لعدم الأضرار لإنتاج مصر من السجاد اليدوى، خاصة وأن بعض الورش تلجأ إلى التوقف عن العمل لنصف اليوم، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية.
وأضاف أن انقطاع الكهرباء يتنافي مع تصريحات الوزارة بخصوص وجود فائض من الكهرباء وهو ما أعلنته الوزارة خلال الفترة السابقة.
ولفت رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يتسبب فى تعطيل العمل فى الورش المنتجة للسجاد اليدوى بالقرية، الأمر الذى يضر بالتعاقدات الخاصة بتلك الورش، بينها تعاقدات تصديرية.
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