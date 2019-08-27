شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن إجراءات لتعزيز الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء إنها تدرس تخفيف وإلغاء القيود على شراء السيارات في إطار مسعى لتعزيز الاستهلاك. وأعلنت أيضا أنها ستشجع الدعم الائتماني لمشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الذكية. وتعتزم الحكومة الصينية السماح لإدارات المدن بالموافقة على مبيعات التجزئة للمنتجات النفطية المكررة.

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