شكرا لقرائتكم خبر عن أكت فاينانشال تخفض حصتها ببلتون إلى 4.89% بعد بيع نحو 8 ملايين سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، حصتها بشركة بلتون المالية القابضة، من 9.56% إلى 4.89%، وذلك بعدما باعت 7.9 مليون سهم بسعر 5.40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 42.4 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، قد وافقت على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 26 يونيو الجارى، برئاسة ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة تنفيذى، إبراهيم كرم عضو منتدب، وذلك بعد انتهاء عقد إدارة شركة أكت برئاسة سامح الترجمان لشركة بلتون.