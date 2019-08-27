شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "مصر الجديدة" توافق على إسناد إداراتها لشركة تطوير عقارى أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، على إسناد إدارة الشركة إلى شركة أخرى ذات خبرة فى مجالات التطوير أو الاستثمار العقارى.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الاسناد استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد الواردة بالإعلان المرتبط باستحواذها على 10% من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25% من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.