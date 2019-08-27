شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لعدد من المناطق بمدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 489 لسنة 2019 ، الخاص باعتماد المخطط التفصيلى لمناطق العمارات أرقام "B9-B13-B15" ضمن المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل تنمية مشروع مدينتى والمخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على مساحة 8 آلاف فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد ومواقع الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8 نوفمبر 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8 أبريل 2014 تحت حساب الحصة العينية وبعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرر بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التى تخص الهيئة.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام الشركة بما ورد باتفاق التسوية المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم 32 بتاريخ 25 فبراير 2015، كما تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وأن تشمل اجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.

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وتلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.