شكرا لقرائتكم خبر عن ألتماير: محادثات التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة ستكون صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا ستكون صعبة لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعزز فرص توصل الطرفين إلى اتفاق.

وأبلغ ألتماير إذاعة دويتشلاند فونك "المحادثات القادمة ستكون صعبة."

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وأضاف "كنت هناك (في الولايات المتحدة) في يونيو وانطباعي هو أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن التوصل إلى حل يُعتبر أهم من الاستمرار في النزاع."