شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة: نهدف إلي تخريج عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب ممثلة عن وزارة السياحة كمتحدث رئيسي فى افتتاح ورشة العمل التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ؛ لرفع الوعى السياحى لدى مديرى المدارس الفندقية وذلك بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني (TEVT) والتي استمرت فعالياتها فى الفترة من 22 حتي 24 أغسطس الجاري، وذلك في ضوء اهتمام وزارة السياحة بنشر الوعى السياحى.

وخلال ورشة العمل ألقت الدكتورة سها بهجت محاضرة أوضحت خلالها أن خطة وزارة السياحة تهدف إلي تخريج عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع؛ مستعرضة أنواع المهن السياحية المختلفة التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد تخرجه.

واستعرضت خلالها المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي؛ مشيرة إلي أن مشاركة الوزارة في هذه الورشة تأتي فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل.

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وشارك فى ورشة العمل عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومديري المدارس الفنية الفندقية والمعاهد السياحية المتوسطة.

وتجدر الإشارة إلي أن هذا الورشة تخللتها زيارات ميدانية قام بها مديرو المدارس الفنية للفنادق المصرية وذلك لتعريفهم بكيفية إدارة المنظومة السياحية، وبالأقسام المتنوعة الموجودة بالفنادق التي يمكن للطلاب العمل بها بعد تخرجهم.