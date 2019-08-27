شكرا لقرائتكم خبر عن الين يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الين اليابانى وتراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء، مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمنا وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوما جديدة.

ويوم الجمعة، أعلنت الصين زيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25% من أول أكتوبر.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما 15% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وليس 10%، كما كان مقررا من قبل، وتسرى هذه الرسوم من أول سبتمبر.

ويوم الاثنين صرح الرئيس الأمريكى على هامش قمة مجموعة السبع فى فرنسيا بأن مسؤولين صينيين اتصلوا بنظرائهم الأمريكيين فى الليلة السابقة وعرضوا العودة لطاولة المفاوضات.

غير أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الصينية قال إنه ليس على علم بأى محادثة هاتفية ولم ترد وزارة التجارة، التى عادة ما تصدر بيانات بشأن الاتصالات الخاصة بالتجارة، على طلب للتعقيب.

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وارتفعت العملة اليابانية 0.4% إلى 105.63 ين مقابل الدولار فى أحدث التعاملات لكنها لم تكن بقوة مكاسب أمس الاثنين، حين سجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.5097%، ليظل منحنى العائد منقلبا مع تسجيل عوائد سندات عامين 1.5264%، فى مؤشر على ركود وشيك.

وتراجع اليوان الصينى فى المعاملات الخارجية، الحساس لنزاعات التجارة بين واشنطن وبكين، بعد أن هوى إلى مستوى قياسى منخفض عند 7.1870 مقابل الدولار فى اليوم السابق. ونزلت العملة 0.1 % إلى 7.1770 يوان.

وهبطت الليرة التركية 0.4 % إلى 5.8452 مقابل الدولار وكانت قد نزلت يوم الاثنين أكثر من 10 % فى ثانى انحدار خاطف لها هذا العام.

واستقرت معظم العملات الرئيسية، وزاد اليورو 0.1 % إلى 1.1113 دولار، فى حين نزل المؤشر الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.2 % إلى 97.898.

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.2 % إلى 1.2242 دولار و0.1 % أمام اليورو إلى 90.765 بنس.