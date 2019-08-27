الان تتابع السندات السيادية لتركيا تهوي مع انخفاض إصدار 2030 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن – الخليج 365
هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقا لبيانات تريدويب.
ونزلت الليرة نحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار اليوم، مواصلةً خسائرها بعد انحدارها أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول: “المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة، حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور”.
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