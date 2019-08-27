واشنطن تتطلع لاتفاق عادل مع أوروبا.. وميركل تدعو إلى بدء المفاوضات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، أمس الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع: «نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي»، مشدداً على أنه يتطلع إلى «اتفاق عادل» يكون جيداً لجميع الأطراف.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تجلس بجوار ترامب، إنها تأمل في أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محادثات من أجل التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل إن كلا الطرفين لديهما مصلحة كبيرة في تكثيف التبادل التجاري، فيما وصف ترامب الأوروبيين بأنهم «مفاوضون صارمون»، لكنه يحترمهم مثل الصينيين، مضيفاً أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بظلم الولايات المتحدة، من وجهة نظره.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مثلما فعلت مع اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يهدد الأوروبيين منذ فترة طويلة بفرض قيود جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية.

وعن الخلاف مع ترامب حول الخطط الفرنسية لفرض ضرائب رقمية على شركات الإنترنت، قالت ميركل إن هدفها هو التوصل إلى حل مشترك في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2020، مضيفة أن ذلك سيكون خطوة تقدم كبيرة للجميع.

يُذكر أن ترامب هدد قبل قمة مجموعة السبع بفرض قيود جمركية على النبيذ الفرنسي، حال نفذت فرنسا خططها بفرض ضرائب رقمية على شركات الإنترنت، التي يوجد مقر أغلبها في الولايات المتحدة.

(وكالات)