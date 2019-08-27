شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة عن فن إدارة المال بمجلس ضاحية حياوه في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365” نظم مجلس ضاحية حياوه التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مقره محاضرة بعنوان فن إدارة المال والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بهدف إكساب الأهالي والمواطنين ثقافة الإنفاق وفق أسس سليمة.

حضر المحاضرة أعضاء مجلس الضاحية وقدمت المحاضرة نورة النقبي.

وأكدت النقبي أن الفرد يشكل جزءاً رئيساً من المجتمع ومن قوته الاقتصادية لذا يتم الاهتمام بالجانب المالي وتوجيهه لحسن التصرف فيه واستثماره بالشكل الأنسب.

وتطرقت إلى عملية التخطيط المالي من خلال فن إدارة المال لكل أسرة ممثلة في رب الأسرة أو المعيل أو حتى الفرد ومراحل تخطيط النجاح وتأمين الأموال لمواجهة الحاجات المستقبلية.

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