شكرا لقرائتكم خبر عن صعود للأسهم السعودية والكويتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم السعودية معوضة خسائرها المبكرة أمس الاثنين، مع سعي الولايات المتحدة والصين لتخفيف التوترات التجارية بينهما. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2%، بعدما تراجع في ثلاث جلسات السابقة، مع صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 2.1%، وسهم السعودية للكهرباء 2.8%.

وفي البحرين انخفض المؤشر 0.2%، إلى 1531 نقطة، فيما استقر مؤشر سلطنة عمان عند 3927 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.5%، إلى 6527 نقطة. (رويترز)

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