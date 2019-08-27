شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توجهات للتقنيات اللاسلكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية (جارتنر) أبرز 10 توجهات مستقبلية للتقنيات اللاسلكية الخاصة بالبنية المعمارية المؤسساتية وقادة الابتكار التكنولوجي.

1- الاتصال اللاسلكي - واي فاي:

تم اعتماد هذه التقنية لفترة طويلة، ومن المتوقع أن تستمر بالانتشار باعتبارها تقنية الاتصال الشبكي الأساسية عالية الأداء للمنازل والمكاتب حتى عام 2024. كما ستلعب تقنية الواي فاي أدواراً جديدة في أنظمة متنوعة مثل اتصال الرادارات والمصادقة المكونة من عاملين.

2- الجيل الخامس من أنظمة الاتصال الخلوية:

سوف تبدأ أنظمة الجيل الخامس في الانتشار بشكل أكبر في 2020. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تشغيل شبكات هذه الأنظمة من 5 إلى 8 سنوات. ومن الممكن أن يتم استخدام هذه الأنظمة كتقنية مكملة لشبكات واي فاي، خاصة للبيانات عالية السرعة.

3- تقنية اتصال المركبات بكل شيء:

سوف تحتاج كل سيارات تقليدية أو ذاتية القيادة إلى التواصل مع بعضها ومع الطرق. وسوف يتم تمكين كل ذلك بواسطة أنظمة اتصال لاسلكية تسمح للمركبات بالاتصال بكل ما حولها V2X. يمكن أن توفر التقنية عدداً كبيراً من الخدمات الأخرى، مثل تعزيز إمكانات السلامة ودعم خيارات الملاحة والمعلومات الترفيهية.

4- الطاقة اللاسلكية بعيدة المدى:

لم يقدم الجيل الأول من هذه الأنظمة تلك التجربة الثورية للمستخدم الذي يحتاج إلى وضع الأجهزة على نقطة شحن محددة، وهي خطوة يمكن اعتبارها أفضل قليلاً من شحن هذه الأجهزة باستخدام الكابل. مع ذلك، يمكن للكثير من التقنيات الجديدة شحن الأجهزة عبر نطاقات تصل إلى متر واحد أو عن طريق وضعها فوق طاولة.

5- شبكات الاتصال واسعة النطاق منخفضة الطاقة:

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توفر هذه الشبكات القدرة على الاتصال بنطاق ترددي منخفض لتطبيقات إنترنت الأشياء بطريقة فعالة من حيث الطاقة، ذلك بغية دعم الأشياء التي تحتاج إلى عمر بطارية طويل. وتغطي هذه الشبكات عادة مناطق كبيرة جداً مثل المدن أو حتى بلدان بأكملها.

6- تقنية الاستشعار اللاسلكي:

يمكن استخدام قدرات تلقي الإشارات اللاسلكية وانعكاساتها لأغراض الاستشعار. حيث يمكن الاستفادة من تقنية الاستشعار اللاسلكي على سبيل المثال كنظام رادار داخلي للروبوتات والطائرات من دون طيار. كما يمكن للمساعدين الافتراضيين الاستفادة من قدرات التتبع باستخدام نظام الرادار.

7- تتبع المواقع باستخدام الاتصالات اللاسلكية المعززة:

يتمثل التوجه الرئيسي في ميدان التقنيات اللاسلكية في قدرة أنظمة الاتصالات اللاسلكية على استشعار مواقع الأجهزة المتصلة بها. وسوف يتم تمكين قدرات التتبع عالية الدقة التي تصل إلى متر واحد من خلال تطبيق معيار IEEE 802.11az المرتقب، ومن المزمع تضمين هذا المعيار كسمة من سمات معايير الجيل الخامس المستقبلية.

8- موجات المليمتر اللاسلكية:

تعمل ضمن ترددات تتراوح بين 30 و300 جيجاهيرتز، مع أطوال موجية في حدود 1 إلى 10 مليمترات. ويمكن استخدام التقنية بواسطة أنظمة الاتصال اللاسلكية واي فاي وشبكات الجيل الخامس للاتصالات قصيرة المدى بنطاق ترددي عريض.

9- تقنية شبكات «انعكاس الموجات»:

يمكن لهذه التقنية، إرسال البيانات باستخدام طاقة منخفضة جداً. وهذه الميزة مثالية للأجهزة الصغيرة. كما تبرز أهميتها في التطبيقات التي تعمل في منطقة مشبعة بالإشارات اللاسلكية، والتي ستكون فيها الحاجة إلى أجهزة إنترنت الأشياء البسيطة نسبية.

10- الأنظمة الراديوية المعرفة بالبرمجيات SDR:

تقوم بتحويل غالبية عمليات معالجة الإشارات ضمن النظام الراديوي بعيداً عن الرقائق والاعتماد على البرمجيات لمعالجتها، الأمر الذي يتيح لرقاقات الراديو دعم المزيد من الترددات والبروتوكولات.