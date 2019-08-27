«بيت.كوم»: 90% من المهنيين لديهم ثقة بمستقبل سوق العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سبعة من كل عشرة خبراء توظيف في الإمارات، إن عملية التوظيف ستشهد تغييراً في المستقبل، وذلك وفقاً للاستبيان الجديد الذي أجراه «بيت.كوم» بالتعاون مع يوجوف، حيث صرّح نحو تسعة من كل 10 مجيبين أن العملية ستعتمد كلياً على شبكة الإنترنت، ما يعني سرعة أكبر واعتماداً أكثر على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل بيانات الأشخاص.

ويشعر تسعة من كل عشرة مجيبين في الإمارات إما بالثقة تجاه مستقبل سوق العمل وأنهم سيحققون النجاح، أو يشعرون بالحماس ويتطلعون إلى عالم مملوء بالفرص.

وقد أصدر «بيت.كوم»، «موقع الوظائف» في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، نتائج تقرير مستقبل سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، استناداً إلى دراسة شملت حوالي 5000 من أصحاب العمل والمهنيين العاملين في المنطقة. وقد كشف الاستبيان عن مجموعة متنوعة من الأفكار حول المهارات التي يجب أن يتمتع بها الموظفون اليوم ليتمكّنوا من التميّز عن غيرهم، وأهم التغييرات التي تقودها التكنولوجيا، والطرق الأكثر فعالية لتوظيف وتطوير الكفاءات وكذلك مستقبل البحث عن عمل.

وقال عمر طهبوب، المدير العام ل«بيت.كوم»: نحن سعداء بنتائج هذا الاستبيان المُلهمة ووضع عالم التوظيف الحالي والمستقبلي. لقد تم تأسيس «بيت.كوم» في عام 2000 في وقت كان عدد الأشخاص القادرين للوصول إلى الإنترنت في العالم العربي محدوداً للغاية. واليوم، تعتبر شركتنا رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي بعد حصولنا على العديد من الجوائز، حيث قمنا خلال العقدين الماضيين بمساعدة ملايين الأشخاص على إيجاد وظائف، ونتطلع إلى مساعدة الملايين غيرهم في المستقبل. ونحن متحمسون لمعرفة ما سيحمله لنا مستقبل العمل، فقد وضعنا العديد من الخطط للجمع بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأفراد بهدف تطوير عملية التوظيف.

تفضل الشركات الإماراتية توظيف أشخاص يمتلكون مهارات شخصية وتقنية جيدة، حيث تُظهر النتائج أنه بينما تعتبر المهارات الشخصية مثل إدارة الوقت (96٪) والعمل الجماعي (96٪) والتواصل (97٪) الأكثر أهمية اليوم، يعتقد أكثر من نصف المجيبين (55٪) أن كلاًّ من المهارات التقنية والشخصية ستكون بنفس الأهمية بعد 10 سنوات من الآن. من ناحية أخرى، يعتقد اثنان من كل خمسة (37٪) أن المهارات التقنية ستصبح أكثر أهمية.

وتركز الشركات في الإمارات على توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها بشكل استراتيجي. ووفقاً للمجيبين، ستظل مهارات التفكير الإبداعي (93٪) والكمبيوتر (93٪) والتواصل (91٪) من أهم المهارات خلال السنوات العشر القادمة، تليها المهارات المتعلقة بالوظيفة (89٪) وإدارة الوقت (88٪) والعمل الجماعي (88٪) وإدارة الأفراد (83٪) والقدرة على التكيف (84٪).

وخلال عملية التوظيف، تعتبر الخبرة العملية (89٪) وتصميم السيرة الذاتية (84٪)، أهم العوامل في العثور على أشخاص مؤهلين، كما يلعب التخصص الأكاديمي والتنوع والملاءمة الثقافية دوراً رئيسياً في قرارات التوظيف.