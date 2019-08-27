شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية للاستثمارات» تستوضح آلية احتساب مبلغ قضية «ميادين للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «الخليجية للاستثمارات العامة»، إنها بصدد مخاطبة قسم الحسابات لدى دائرة التنفيذ بمحاكم دبي؛ للحصول على شهادة توضح آلية احتساب مبلغ، وتوضيح الفروق في التباين بالمبلغ المطالب به في القضية المرفوعة من قبل «ميادين للاستثمار» ضد «الخليجية للاستثمارات»، والبالغ 88.98 مليون درهم، والمبلغ المنفذ به، والبالغ 113.78 مليون درهم.

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