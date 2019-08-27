شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليون برميل صادرات الخام من جنوبي العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرّح مسؤول بقطاع النفط العراقي، أول أمس الأحد، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الجاري مستقرة عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر الموانئ الجنوبية في محافظة البصرة 550كم جنوبي بغداد.
وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة للصحفيين، إن «صادرات النفط الخام العراقية من الحقول الجنوبية عبر الموانئ الجنوبية شمالي الخليج للشهر الجاري، مستقرة عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً».
وتابع: إن «العراق يعمل حالياً على تطوير منظومة تصدير النفط الخام في ميناء البصرة وميناء خور العمية؛ بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تبلغ 5 ملايين و500 ألف برميل يومياً مستقبلاً».
وكشف المسؤول العراقي عن «عدم توقف المفاوضات مع شركة «إكسون موبيل» الأمريكية بشأن عرض الاستثمار في مشروع الجنوب المتكامل لتطوير قطاع النفط في البصرة».(د ب أ)
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