شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين على السيارات حسب الكيلومترات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان
تعتزم شركة «بيمه» إطلاق منتج تأميني الأول من نوعه في الإمارات والذي يتيح للعملاء إمكانية الدفع حسب عدد الكيلومترات المقطوعة، كما تعتبر نقطة انطلاق لمنتجات تأمينية مبتكرة، انطلاقاً من ريادة سوق التأمين في الدولة وتلبية لمختلف احتياجات العملاء بالسوق المحلية.
ويخدم تأمين السيارات حسب المسافات المقطوعة سائقي السيارات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ومن ثم يتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، حيث اثبت هذا المنتج التأميني نجاحه في العديد من الأسواق العالمية.
وتأسست شركة «بيمه» من خلال مشروع مشترك بين شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» بدعم من شركة «اكسا» الشريك الممثل لقطاع التأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر تأمين على السيارات حسب الكيلومترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.