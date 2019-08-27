تأمين على السيارات حسب الكيلومترات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



تعتزم شركة «بيمه» إطلاق منتج تأميني الأول من نوعه في الإمارات والذي يتيح للعملاء إمكانية الدفع حسب عدد الكيلومترات المقطوعة، كما تعتبر نقطة انطلاق لمنتجات تأمينية مبتكرة، انطلاقاً من ريادة سوق التأمين في الدولة وتلبية لمختلف احتياجات العملاء بالسوق المحلية.

ويخدم تأمين السيارات حسب المسافات المقطوعة سائقي السيارات الذين لا يقطعون مسافات طويلة ومن ثم يتطلعون إلى دفع أقساط تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، حيث اثبت هذا المنتج التأميني نجاحه في العديد من الأسواق العالمية.

وتأسست شركة «بيمه» من خلال مشروع مشترك بين شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» بدعم من شركة «اكسا» الشريك الممثل لقطاع التأمين.