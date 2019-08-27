كبرى شركات المأكولات والمشروبات تقدم ابتكاراتها في جلفود للتصنيع 2019

دبي - الخليج 365 :

يستعد معرض "جلفود للتصنيع"، وهو أكبر فعالية سنوية متخصصة في تصنيع وتغليف المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بنسخته السادسة للكشف عن آخر ما توصل إليه القطاع. وسيشهد المعرض، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر، تنافس شركات التصنيع لتحسين كفاءة عملياتها وأسعار منتجاتها والحفاظ على مواكبتها لأحدث القوانين.

تأتي ابتكارات اليوم لمواجهة المخاوف بشأن سلامة الأغذية ومخاطر النفايات وسرعة طرح المنتجات بالسوق وبأسعار معقولة، في ظل التنافس الكبير بين شركات تصنيع المعدات على اختيار الأسواق. وسيتطرق المعرض لهذه المواضيع وغيرها من المسائل التي تهم القطاع، حيث سيستعرض أحدث تقنيات المعالجة الغذائية على مساحة تبلغ 81 ألف متر مربع. كما سيتيح للعارضين فرصة إبرام عقود تغيّر مشهد القطاع في المستقبل وتسهم في تجاوز التحديات، وذلك وفقاً لشركة ’جيفودان‘ السويسرية الرائدة في تصنيع المنكهات الغذائية، والتي تشارك لأول مرة في معرض "جلفود للتصنيع" وذلك لإبرام علاقات شراكة مميزة.

وفي هذا الصدد، قال أنطوان خليل، رئيس الشؤون التجارية لدى ’جيفودان‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: "لا يمكن إيجاد حلول للتحديات الراهنة التي يشهدها القطاع بشكل منفرد. وتشمل هذه التحديات تغيير مواقف المستهلكين وسلوكياتهم إزاء المكونات ومصدرها وتصنيف وأصالة المنتجات، وكذلك فيما يخص مسائل الاستدامة والصحة والعافية، فقد تطورت سلوكيات المستهلكين خلال الأعوام الأخيرة، ولم تقتصر التغييرات على الأسواق الناضجة فحسب، ولهذا لا بد أن نقدم حلولاً فعالة بسرعة. كما يتوجّب علينا معالجة موضوع الأسعار الميسرة في الأسواق النامية، خاصةً وأن المستهلكين فيها باتوا أكثر حرصاً عند إنفاق أموالهم. ولذا فإننا ماضون في تعزيز جهود التعاون كي نتصدى لهذه التحديات في إطار منظومة عالمية تقوم على الابتكار، مع الاستفادة من معارفنا وخبراتنا الرائدة في القطاع لتقديم حلول جديدة وفعالة".

أهم ابتكارات الشركات الرائدة

يشهد المعرض المشاركة الأولى لشركة ’فيرمينيش‘ السويسرية التي تعد أكبر شركة عالمية خاصة بالعطور والمنكهات. وستستعرض ’فيرمينيش‘ ابتكاراتها في مجال تخفيض معدلات الدهون والأملاح وبدائل غلوتامات أحادي الصوديوم ومعززات النكهة وحلول البروتينات الخضراء البديلة وذلك في ظل التوجه العام نحو التقليل من السكر واللجوء إلى المكونات الطبيعية وهو توجهٌ يعزز جهود الابتكار والإبداع على صعيد التكنولوجيا.

وإزاء هذا، قال توجر لارسن، نائب رئيس شركة ’فيرمينيش‘ لشؤون المنكهات في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعالج أحدث تقنياتنا ’تيست برينت‘ (TastePRINT) أزمة سوء التغذية الحالية، إذ تقلل من مستوى السكر المضاف بنسبة 100% بطريقة طبيعية دون التأثير على الطعم. وقد سمحت لنا تقنيات أنماط التذوق هذا العام بالاستغناء عن 215 طناً مترياً من السكر في المنتجات المفضلة للمستهلكين، وهذا ما يعادل اقتطاع 870 مليار سعرة حرارية من نظامهم الغذائي".

قمة التقنيات الغذائية تبحث في مستقبل الغذاء

ستسلط قمة التقنيات الغذائية بنسختها الثانية الضوء على خبرات ’فيرمينيش‘ في خفض مستوى السكر في المأكولات والمشروبات، حيث سيتطرق عماد فرحات، نائب رئيس الشركة لشؤون مذاق المأكولات والمشروبات، إلى آخر التطورات في هذا المجال. وستستضيف القمة خبراء دوليين في مجال المأكولات والمشروبات وقادة القطاع وكبار صناع القرار والمبدعين لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية وبحث أحدث الحلول التي من شأنها تعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة.

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وفي تعليقها قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: "ستنقل النسخة الثانية من هذه القمة المنتظرة القطاع من الحاضر إلى المستقبل وذلك بفضل تقنيات الجيل القادم التي تشمل تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ والذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تحوّل منشآت تصنيع المأكولات والمشروبات إلى مصانع ذكية. وفي ضوء تزايد أهمية الأمن الغذائي، تأتي هذه القمة لتناقش سبل تعزيز السلامة الغذائية مستقبلاً، والسبل الكفيلة بابتكار إمدادات وموارد غذائية بديلة".

تستضيف القمة أيضاً سودارسان تاتي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات لدى شركة ’لينيج‘ والذي سيستعرض أهم التقنيات الناشئة في قطاع سلسلة التبريد، في حين سيتناول إجناسيو راميريز ريكو، المدير التنفيذي لشركة ’وين ناو‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسألة تقليل النفايات عن طريق دراسة نموذجية أجرتها مجموعة إعمار للضيافة التي باتت أول من يسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتفوقة في مطابخ الإمارات.

تأتي هذه القمة في إطار فعاليات كبرى يستضيفها معرض "جلفود للتصنيع" لتعزز من موقعه بوصفها منصةً تقدم معلومات غنية يعتمد عليها في استشراف التوجهات المستقبلية للقطاع. تتضمن هذه الفعاليات أيضاً برنامج المشترين الكبار الذي يستضيف ما يصل إلى ألفي مشترٍ يتم اختيارهم مسبقاً، وجولات الابتكار التي تقدم معلومات قيمة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات وتكنولوجيا ’بلوك تشين‘ والروبوتات، وجوائز التميّز في القطاع من "جلفود للتصنيع" التي تكرم الإبداعات والابتكارات الملهمة، بالإضافة إلى مؤتمر يناقش مستقبل الأعمال، مما يسهم في قيادة المعرض لمسيرة التغيير في القطاع.

معلومات عن المعرض

اكتسب معرض "جلفود للتصنيع" سمعةً ممتازة بوصفه بوابةً لصفقات تجارية تقدر بمليارات الدولارات ومنصة خماسية المحاور هدفها تعزيز تجربة الباعة والمشترين فيما يتعلق بالمكونات والمعالجة والتغليف والأتمتة والتحكم وحلول سلاسل التوريد. ويستضيف المعرض أكثر من 1600 مورد ومزود خدمات محلي وإقليمي ودولي من 60 بلداً، إلى جانب عشرات الآلاف من الزوار.

هذا ويقام معرض "جلفود للتصنيع 2019" بالتزامن مع فعاليات أخرى تشمل معرض العلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط الذي يعد حدثاً حصرياً ضمن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول الغذائية وغير الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومعرض ’سيفكس الشرق الأوسط‘ الذي يعد الحدث الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المتخصص في المأكولات البحرية؛ و’يامكس الشرق الأوسط‘ الذي يتربع على عرش الفعاليات المتخصصة في قطاع إعداد الحلويات والوجبات الخفيفة.

ويفتح معرض "جلفود للتصنيع 2019" أبوابه يومي 29 و30 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، وفي يوم 31 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً. ويتوجه معرض "جلفود للتصنيع" للمتخصصين في قطاع الضيافة، ويمكن للزوار دخوله مجاناً.