الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تشارك في "مؤتمر الطاقة العالمي"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء "فيوا" عن مشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد في أبوظبي خلال الفترة الواقعة ما بين 9 و12 سبتمبر المقبل، كأكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة، ورسم ملامح مستقبل القطاع، بمشاركة واسعة من صناع القرار الدوليين، والخبراء البارزين من شتى أنحاء العالم.

وقال سعادة محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: "نحن فخورون بمشاركتنا في مؤتمر الطاقة العالمي بصفتنا شريكاً مضيفاً لهذه المنصة العالمية التي تجمع طيفاً واسعاً من الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يؤكد التزام دولة الإمارات في استدامة تطوير هذا القطاع المهم على جميع الأصعدة، سواء المحلية والإقليمية والعالمية".

وأضاف سعادته: "يُعد المؤتمر منصة مثالية لعرض كافة وجهات النظر حول هذا القطاع والخروج بحلول للتحديات التي تواجهه ووضع الخطط العملية للتغلب عليها، وتبادل وجهات النظر حول آليات تطوير هذا القطاع بما يخدم ازدهار الإنسانية ككل، ومن هنا جاءت مشاركتنا في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لعرض أبرز مشاريعنا التي يمكن أن تشكل تجارب مفيدة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمنطقة والعالم، وللاستفادة من تجارب الآخرين ومخرجات المؤتمر".

ويُعَد "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي ينظمه المجلس العالمي للطاقة منذ عام 1924 في إحدى العواصم أو المدن الكبرى حول العالم كل ثلاث سنوات أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، وتعد هذه الدورة المعقودة في أبوظبي هي الأولى من نوعها التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة عربية، كما ستكون دولة الإمارات هي اول دولة من أعضاء منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) التي تستضيف هذا الحدث العالمي.