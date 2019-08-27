"عزيزي للتطوير العقاري" تكشف النقاب عن "بيرتون" أحدث مشاريعها في الفرجان

دبي - الخليج 365 :

كشفت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشروعها السكني الجديد "بيرتون" الذي يمتاز بتصميمه الرائع وموقعه الاستراتيجي في منطقة الفرجان، ضمن مناطق النمو الجديدة في دبي. ويقع المشروع الجديد على مقربة من أهم المواقع والوجهات في المدينة، ما يجعل منه ملاذاً هادئاً بعيداً عن الصخب.

ويتيح "بيرتون" لساكنيه فرصة الإقامة في أبرز المناطق الواعدة في الإمارة، ويشتمل على 245 وحدة سكنية، تتراوح بين 190 استوديو، و 41 شقة من غرفة واحدة، و 14 شقة من غرفتين، موزعةً على سبعة طوابق، وتتمتع بإطلالات ساحرة على أفق المدينة.

ويمكن للقاطنين في "بيرتون" الوصول بسهولة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وخط مترو دبي الجديد المؤدي إلى موقع "إكسبو 2020"، فضلاً عن قربه من أبرز مناطق الجذب في دبي. ويشكل المبنى نموذجاً بارزاً لتجسيد التواصل العالمي لتطويره قرب موقع "إكسبو 2020" ومطار آل مكتوم الدولي.

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وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "تشير أبحاثنا إلى أن الموقع لا يزال يشكل عاملاً مهماً عند اتخاذ قرار شراء المنزل، خاصةً قرب أي مشروع من أسواق التجزئة والترفيه ومراكز العمل. لذا قمنا بتطوير ’بيرتون‘ لتلبية هذه المتطلبات في موقع يشهد زيادة مضطردة في عوائد الإيجار، ويحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين. لقد أثبتت مشاريعنا في منطقة الفرجان تميزها، بعد أن نجحنا في بيعها بسرعة قياسية، ويسرّنا إضافة هذا المشروع إلى محفظتنا في هذه المنطقة، لاسيما وأنه يعكس مكانة دبي كمركز حضري متقدم، وبوابة مهمة إلى العالم".

ويعكس "بيرتون" براعة الحرفية العالية والمهارة في التصميم الفني الداخلي، مع الأرضيات الرخامية الفخمة والجدران الأنيقة، والأسقف المزخرفة، فضلاً عن المساحات الواسعة. وإلى جانب تعزيز المشروع بأعلى معايير الاستدامة البيئية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، يضمن المشروع لساكنيه أفضل الظروف الصحية والأجواء النقية في كافة أرجائه، فضلاً عن تخفيض فواتير الخدمات العامة، بفضل تركيزه على ترشيد موارد الطاقة والمياه.

ومع قيام الشركة بإعلان 2019 "عام البناء"، سيتم تسريع وتيرة الأعمال في "بيرتون" الذي سيوفر نمطاً حياتياً عصرياً، يجمع بين السمات العملية والراحة والمعيشة الفخمة، كل ذلك في موقع متميز في مناطق النمو الجديدة في مدينة دبي.