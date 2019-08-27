شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان يتصدر قائمة الأكثر نشاطاً بالكمية – تحليل صباحي – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.20 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.00 ، طيلة ثبات المقاومة 29.50 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.30 .

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