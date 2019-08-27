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أهلي يتلقى دفعة من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 27-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 299.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 272.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 272.00 ومستوى المقاومة 285.00 .

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