شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -2.00 نقطة ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 294.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 310.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 294.00 ومستوى المقاومة 305.00 .