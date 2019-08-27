شكرا لقرائتكم خبر عن برقان ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بنك برقان (BURG) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 343.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.02% بما يعادل 7.00 نقطة ، وذلك نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 358.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 374.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 340.00 ومستوى المقاومة 366.00 .