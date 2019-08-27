شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي - 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.88% بما يعادل 0.20 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 23.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.95 إلى 28.25) ، مع تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ما يعرضه لضغطه السلبي .

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 22.51 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.51 ومستوى المقاومة 23.61 .