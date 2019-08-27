شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر استناد السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، في الوقت الذي وصلت فيه مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليساعد ذلك السهم على تعافيه ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.19% بما يعادل 0.60 نقطة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.52 ومستوى المقاومة 12.88 .