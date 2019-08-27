الراجحي يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 27-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته إلى مستوى الدعم 63.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) ، ما ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليقلص من خسائره تلك ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.46% بما يعادل -0.30 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 63.88 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 60.81 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.95 ومستوى المقاومة 66.95 .
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