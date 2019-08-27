التصنيع يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 27-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) من نزيف خسائره بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.28% بما يعادل -0.04 ريال .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 15.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.80 ومستوى المقاومة 14.56 .
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