شكرا لقرائتكم خبر عن سابك عند أدنى مستوياته خلال هذا العام - تحليل صباحي – 27-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل بانخفاضه الأخير لأدنى مستوياته خلال العام الجاري ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.40 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 97.61 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 100.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.61 ومستوى المقاومة 101.40 .