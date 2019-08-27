- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يعاود استقراره بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-08-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التأمين العربية (8160) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح بعودة استقراره أعلى مستوى 17.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 22.98 إلى 14.06) ، في الوقت الذي استطاع فيه التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.50% بما يعادل 0.78 ريال .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.48 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.57 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.48 ومستوى المقاومة 19.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين العربية يعاود استقراره بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-08-2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.