شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يعاود استقراره بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-08-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التأمين العربية (8160) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح بعودة استقراره أعلى مستوى 17.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 22.98 إلى 14.06) ، في الوقت الذي استطاع فيه التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.50% بما يعادل 0.78 ريال .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.48 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.57 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.48 ومستوى المقاومة 19.00 .