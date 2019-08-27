الليرة التركية تتراجع إلى 5.85 للدولار

جدة - عمرو شويل إسطنبول – الخليج 365

تراجعت الليرة التركية نحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) في ظل استمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية، والتوترات في شمال غرب سوريا.

وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدولار في الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.8250 في إغلاق أمس الاثنين.