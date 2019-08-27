شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 9 ملايين زائر لدبى بنهاية يوليو.. الهند والسعودية وبريطانيا فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى أن الإحصائيات تشير إلى زيادة عدد زوار الإمارة خلال الـ7 أشهر الماضية، حيث أكدت بيانات دائرة السياحة أن الإمارة استقبلت 9.58 ملايين زائر دولى، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 9.25 ملايين زائر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت 3.57%.

وحلت الهند فى المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبى، خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الحالى، مسجلة 1.23 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالى 924 ألف زائر، بينما حلت المملكة المتحدة فى المركز الثالث، مسجلة 667 ألف زائر.

كذلك كشفت بيانات الدائرة عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية يوليو 2019، ليصل إلى 118 ألفاً و209 غرف، مقارنة بـ111 ألفاً و332 غرفة نهاية يوليو 2018، وهو ما يمثل نمواً نسبته 6.18%.

ووصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 74% خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو العام الحالى، فى حين بلغ متوسط سعر الغرف الفندقية 442 درهما.