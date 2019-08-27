ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت إثراء دبي، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن تأجير وإشغال جميع الوحدات السكنية لمبنى 88 الواقع في واحة دبي للسيليكون.

>> كشفت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن مشروعها السكني الجديد «بيرتون» في منطقة الفرجان، ويشتمل على 245 وحدة سكنية، موزعةً على سبعة طوابق.

>> تستضيف دبي الدورة الخامسة من معرض «برولايت بلس ساوند الشرق الأوسط» للتقنيات والخدمات المتخصصة في الفعاليات والترفيه وصناعة الصوت والصورة بين 15 و17 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري الدولي بمشاركة أكثر من 50 جهة عارضة من 10 بلدان مختلفة فيما يتوقع أن يجتذب ما يزيد على 2700 من تجار وخبراء هذه الصناعات. تتزامن الدورة مع انطلاق دورة جديدة لـ «معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019».

>> أكمل معرض «جلفود للتصنيع» استعداداته لانطلاق النسخة السادسة بمركز دبي التجاري العالمي ابتداء من 29 وحتى 31 أكتوبر المقبل بمشاركة شركات التصنيع وقادة القطاع وكبار صناع القرار والمبدعين لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية وبحث أحدث الحلول التي من شأنها تعزيز الكفاءة والجودة.

>> سيتم تكريم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي الحرة، ضمن حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للضيافة في دبي 18 سبتمبر المقبل، بجائزة الإنجاز مدى الحياة؛ لمساهمته في تشكيل ملامح قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة في دبي.