18 ملياراً لشراء 10 آلاف منزل عطلات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «آي بي سي جروب»، أمس، عن عزمها الاستحواذ على 10 آلاف وحدة من أبرز العقارات في دبي لفرشها وتجهيزها كمنازل مخصصة للإقامة في فترات العطلة.

وتعاقدت الشركة مع «بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية الخليج للعقارات»، لتتولى حصريّاً، مسؤولية الوساطة الاستشارية للمساعدة في تحديد العقارات، والاستحواذ عليها، وتمويلها. وتبلغ قيمة الصفقة 5 مليارات دولار (18 مليار درهم)، مع خطط محتملة للتوسّع والاستحواذ على مليون عقار في أكثر من 100 مدينة حول العالم.

ويأتي مشروع «آي بي سي جروب» المدعوم من رجل الأعمال خورام شروف، في وقت مناسب جداً في ظل توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية بنمو قطاعي العقارات والضيافة بحلول عام 2020. ومنذ انطلاق أعمالها في الإمارات عام 2014، ركزت المجموعة على الاستثمار في الأسهم الخاصة ضمن القطاع العقاري والفنون وتقنيات المستقبل.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرة الوساطة العقارية والتحوّل إلى لاعب مؤثر وموثوق في القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع «بيركشاير هاثاواي للخدمات المنزلية الخليج للعقارات».

وتتطلع «آي بي سي جروب» إلى فرص نمو قوية في سوق الإقامة قصيرة المدى بدبي، خاصة مع اقتراب موعد فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. ويسهم تركيز الحكومة على الابتكار وتطوير البنية التحتية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل. ومع ازدياد عدد المسافرين الراغبين في استئجار عقارات مفروشة لفترة قصيرة، سيعود هذا البديل المتميز بالفائدة على قسم كبير من هؤلاء الزوّار.

وستعزز هذه الخطوة من مكانة «آي بي سي جروب» في هذا المجال الآخذ بالنمو ضمن قطاع الضيافة، لكونها مبادرة استطاعت توظيف عدة توجّهات جديدة وناشئة. علاوة على مكانة دبي المتميزة كوجهة بارزة للسياح والمسافرين من رجال الأعمال وانتشار أنشطة التأجير قصيرة المدى. ويحمل المشروع آفاقاً واعدة على المدى القريب، لا سيّما مع اقتراب موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي». كما يساهم الإطار القانوني المنظم للمشهد التجاري في دبي في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات، وزيادة أرباحهم، ما يجعل إمكانات النمو على المديين المتوسط والطويل مبشرة بالخير.