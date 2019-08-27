بوعميم في حوار مع مجلة «مجموعة السبع»: خطة طموحة لإزالة العوائق وتعزيز التجارة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة



أكد حمد بوعميم، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الأسواق الناشئة ستهيمن قريباً على النظام التجاري العالمي؛ حيث سترتفع حصتها من التجارة من أقل من الثلث اليوم، إلى حوالي 70٪ بحلول عام 2050، وستزداد التجارة بين الاقتصادات الناشئة أيضاً، مما يجعل من الضروري إشراك البلدان النامية في الممارسات التجارية المستدامة، مشيراً إلى أنه كرئيس للاتحاد العالمي لغرف التجارة، أطلق خطة طموحة؛ لإزالة العوائق الحالية أمام التجارة العالمية، وتعزيز دور الاتحاد كميسر للتجارة العالمية، وتطوير حلول وخدمات ذكية ومبتكرة للشركات، واعتماد إطار جاهز للمستقبل من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للغرف وأعضائها في جميع أنحاء العالم.

قال بوعميم في مقابلة خاصة مع «G7 Magazine» على هامش انعقاد اجتماع قادة مجموعة السبع في فرنسا: الخطة تعمل على نظام أكثر انفتاحاً وشمولًا للتجارة الدولية، كما تُنشئ آلية مستدامة تقيس وتقيم احتياجات وتطلعات وتحديات الشركات على مستوى العالم، ومع ذلك، يجب ألا ننسى أهمية توجيه تعاوننا بطريقة تدعم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث تلعب الغرف والشركات دوراً حاسماً في تنفيذ هذه الأهداف، وحل التحديات العالمية الملحة، وخلق فوائد بعيدة المدى؛ ومن خلال العمل المشترك وتبادل المعرفة والاستفادة من خبراتنا المشتركة، أعتقد أننا كغرف تجارية يمكننا تحقيق أهداف مشتركة، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو عالمي مستدام، ويتضمن هذا العمل معالجة الاختلالات التجارية؛ من خلال دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتشجيع التعددية والتجارة الحرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة.

وشدد حمد بوعميم على أنه يمكن للتمويل التجاري أن يخلق المزيد من فرص التصدير، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تطبيق التكنولوجيا بدرجة أكبر لجعل التجارة أسهل وأكثر بساطة وشفافية، مؤكداً أن مستقبل التجارة يبدو مشرقاً، شريطة وحجود دعم دولي يقوم عليه، داعياً مجموعة السبع إلى دعم التوسع التجاري العالمي، وجعل شبكات التجارة الدولية في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مساحة للأسواق الناشئة؛ للوصول إلى إمكاناتها الكاملة بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد بوعميم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتمثل 95٪ من جميع المؤسسات على مستوى العالم، وحوالي 60٪ من وظائف القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلم النمو العالمي، أمر بالغ الأهمية؛ لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، وهذا بدوره يحسن سلة تصدير البلد وقدرته التنافسية على المدى الطويل.

وقال: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دفع التجارة، ففي حين أن حوالي 80٪ من التجارة العالمية تقوم بها سلاسل عرض، تنظمها الشركات متعددة الجنسيات، إلا أن ما يقرب من نصف القيمة المضافة داخل هذه السلاسل تساهم بها شركات صغيرة ومتوسطة محلية.

وأضاف: لا يزال التمويل التجاري أحد أبرز عوامل تسهيل التجارة الدولية، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الوصول إلى الخدمات المصرفية؛ من أجل التصدير والاستيراد، ويتيح التمويل التجاري للشركات تخفيف المخاطر المرتبطة باستيراد أو تصدير السلع والخدمات، وتسهيل التدفقات التجارية بطريقة سلسة وشفافة وآمنة.

حلول تقنية لترقيم عمليات التمويل

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ولفت بوعميم إلى أن المسح العالمي لعام 2018 والذي أجراه الاتحاد العالمي لغرف التجارة، يظهر أن أكثر من 60٪ من البنوك التي شملها الاستطلاع قد نفذت، أو في طور تنفيذ حلول تقنية؛ لترقيم عمليات تمويل التجارة الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يجب على الجهات الفاعلة في الصناعة والمنظمات التجارية بذل المزيد من الجهد للاتفاق على معايير مشتركة حتى يتسنى تحقيق جميع مزايا الرقمنة التجارية.

وأوضح: إنه لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقوم غرفة التجارة الدولية بزيادة الوعي وتشجيع التعليم حول أفضل الممارسات التجارية الدولية، وفوائد تمويل التجارة، وتوفير التدريب والدعم عبر الإنترنت؛ من خلال الغرف الإقليمية، وإنتاج قواعد معلومات لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، كما تستخدم لجنة التنسيق الدولية أيضاً بياناتها بانتظام؛ لوضع توصيات ملموسة بشأن السياسة العامة؛ لتحفيز التمويل التجاري جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية وشركاء القطاعين العام والخاص الآخرين.



إنشاء نظام أكثر شمولاً وشفافية لمواجهة التحديات

لفت حمد بوعميم، إلى أنه خلال العام المقبل، يمكن توقع بعض التحديات التجارية العالمية، فقد خفضت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، توقعاتهما لعام 2019؛ بسبب التوترات التجارية، ومع ذلك، وهناك أيضاً فرص لجني الفوائد، مشيراً إلى أنه يجب العمل بشكل جماعي؛ لتطوير حلول جديدة ومبتكرة لمثل هذه التحديات وإنشاء نظام أكثر شمولاً وشفافية للتجارة العالمية، موضحاً: إن هناك فرصاً كبيرة في الاقتصادات الناشئة، والتي ستمثل أكثر من 60٪ من النمو الاقتصادي في العالم في العقد المقبل، وستمثل حوالي 15.5 تريليون دولار، وستظهر المزيد من الفرص التجارية أيضاً؛ بفضل الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، ومبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، التي تخلق فرصاً تجارية واستثمارية عبر الحدود؛ من خلال مشاريع البنية التحتية.