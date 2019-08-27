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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثقة الشركات في ألمانيا الأدنى خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 27/08/2019
تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2012 خلال الشهر الجاري، مع التشاؤم المتزايد حيال أكبر اقتصاد أوروبي.
وأعلنت مؤسسة «إيفو» للأبحاث عبر بيان صادر، أمس الاثنين، أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا تراجع إلى 94.3 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الجاري، مقابل 95.8 نقطة المسجلة في الشهر الماضي، وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات في ألمانيا سوف تتراجع إلى 95.1 نقطة في الشهر الحالي.
وتعد قراءة المؤشر خلال هذا الشهر هي الأدنى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2012 كما أنها تمثل الشهر الخامس على التوالي من ضعف الثقة بين الشركات.
وكانت الشركات أقل رضا عن موقف أعمالها في الوقت الحالي؛ ليهبط مؤشر الأوضاع الحالية إلى 97.3 نقطة في أغسطس/آب، مقارنة مع 99.6 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.
كما أن التشاؤم حيال الأشهر المقبلة تزايد كذلك، ليسجل مؤشر التوقعات 91.3 نقطة هذا الشهر، مقابل 92.1 نقطة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيان.
وتعرض الاقتصاد الألماني إلى انكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ ليقف على حافة الركود الاقتصادي وسط مخاوف واسعة النطاق.
وبالنسبة لمؤشر إيفو لمناخ شركات القطاع الصناعي فتراجع إلى -6.1 نقطة، وهي أسوأ قراءة منذ عام 2009.
وبحسب البيان، فإن أرقام القطاعين الخدمي والتجاري، وكذلك قطاع البناء شهدت هبوطاً خلال الشهر الجاري.
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