أسعار النفط تتماسك وسط آمال بانحسار التوتر التجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تترقب أسعار النفط بحذر مآلات الحرب التجارية، ففيما ارتفعت أسعار البرميل قليلاً بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية، استقرت الأسعار بعدما أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمله في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط خام برنت 13 سنتا إلى 59.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوياته أثناء الجلسة عند 60.17 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 54.33 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 55.26 دولار. وتراجعت الأسعار بعدما قال ماكرون إن هناك ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني في الأسابيع القادمة لإيجاد حل للأزمة النووية.