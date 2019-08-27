شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % انخفاض صادرات الكويت غير النفطية في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 4.9%، خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي، أمس الاثنين، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار أمريكي)، مقابل 543 شهادة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.6 مليون دولار) في الشهر ذاته من 2018.
وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة، بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 14.8 مليون دولار) جاءت فيها الإمارات ب 257 شهادة، بقيمة 1.19 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار).
وأضافت أن السعودية حلت ثالثاً ب 452 شهادة بقيمة 1.18 مليون دينار (نحو 3.8 مليون دولار) ثم عمان ب 40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 ألف دولار).(د ب أ)
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