9.6 مليون زوار دبي منذ مطلع 2019 بنمو 3.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

بلغت السياحة الوافدة إلى فنادق دبي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 9.58 مليون زائر دولي لليلة واحدة، مقارنة مع 9.25 مليون زائر خلال الفترة المقابلة من عام 2018، بنمو نسبته 3.6%؛ وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري دبي «دبي للسياحة» التي صدرت، أمس.

ويعكس النمو المتواصل في استقطاب الزوار إلى دبي، مكانة الإمارة، وقدرتها على التأقلم مع التحديات الخارجية التي تواجه قطاع الضيافة على مستوى العالم؛ حيث لا تزال فنادق دبي تسجل مستويات إشغال مرتفعة، مقارنة مع الأسواق العالمية، بنسبة 74% خلال الشهور السبعة الأولى، كما قضى الزوار نحو 18.09 مليون ليلة فندقية.

وتخطت الهند حاجز المليون زائر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، لتحافظ على صدارتها، في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، بنحو 1.13 مليون زائر، بتراجع بلغ 6%.

ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع عدد الزوار من السعودية 1% إلى 924 ألف زائر، كما ارتفع عدد الزوار من سلطنة عُمان بنسبة 29% إلى 602 ألف زائر، بينما تراجع عدد الزوار من الكويت 8% إلى 196 ألف زائر.

ومن أوروبا، استقبلت فنادق دبي 667 ألف زائر من المملكة المتحدة، و338 ألف زائر من ألمانيا، و225 ألف زائر من فرنسا، و139 ألف زائر من إيطاليا.

وارتفع عدد الزوار من الصين بنسبة 12% إلى 575 ألف زائر، أما روسيا، فتراجع عدد زوارها بنسبة 6% إلى 392 ألف زائر، ودخلت كازاخستان إلى قائمة أكبر 20 سوقاً مصدرة للزوار، بنحو 84 ألف زائر، بنمو 27%.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 2% إلى 711 منشأة؛ وذلك على الرغم من دخول عدد كبير من المنشآت الفندقية الجديدة، والذي تزامن مع خروج عدد من المنشآت الفندقية القديمة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للقطاع بنسبة 6% لتصل إلى 118209 غرف وشقق فندقية.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية اليومي نحو 422 درهماً، فيما بلغ العائد على الغرفة الفندقية الشاغرة نحو 313 درهماً.